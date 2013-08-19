Озброєний чоловік захопив заручників у Німеччині

Чотирьох заручників утримує озброєний чоловік у ратуші німецького Інгольштадта (федеральна земля Баварія), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на новинний телеканал N24.

За даними телеканалу N24, в евакуйованій після нападу будівлі імовірно досі залишається третій бургомістр міста Зепп Міссльбек (Sepp Misslbeck), він також може бути серед заручників.

У поліції міста цю інформацію не підтверджують. "Ми поки не маємо даних про число заручників, а також про їх особи. Спекуляції з приводу того, що серед них третій бургомістр Інгольштадта, ми теж не підтверджуємо", - заявив агентству представник міської поліції.

Він додав, що поліція вийшла на контакт зі злочинцем, і поки ніяких вимог він не висуває. На місце прибули бійці поліцейського спецназу. Район навколо ратуші оточений. Озброєний чоловік проник в ратушу Інгольштадта в понеділок рано вранці.

Інцидент стався за кілька годин до прибуття в Інгольштадт канцлера ФРН Ангели Меркель, яка проводить передвиборну кампанію.

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