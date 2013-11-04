Керівництво Google поскаржилося на АНБ

Компанія Google направила вищому керівництву США скарги на дії Агентства національної безпеки (АНБ) країни, заявив в інтерв'ю газеті Wall Street Journal голова ради директорів Ерік Шмідт.

Як пише РІА Новини, в кінці жовтня видання з посиланням на документи, отримані від екс-співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, повідомило, що АНБ реалізує програму під кодовою назвою MUSCULAR, що перехоплює інформацію між серверами найбільших інтернет-компаній Google і Yahoo. Ця програма дозволяє отримувати дані з дата-центрів по всьому світу, що надає АНБ можливість доступу до сотень мільйонів облікових записів електронної пошти. Google і Yahoo заявили, що не санкціонували таку діяльність американських спецслужб щодо своїх каналів передачі інформації. У свою чергу, глава АНБ Кіт Александер спростував інформацію WSJ, заявивши, що керована ним спецслужба "не має права" на доступ до серверів компаній і для того, щоб отримати подібні дані, необхідний ордер суду.

"Це насправді обурливо, що Агентство національної безпеки стежило за передачею даних між дата-центрами Google, якщо це правда", - заявив голова ради директорів компанії.

За словами Шмідта, Google вже направила відповідні скарги на адресу президента США Барака Обами, членів конгресу країни, а також керівництву АНБ.

У свою чергу, представники АНБ в понеділок у відповідь на прохання журналістів WSJ прокоментувати слова керівника Google повідомили, що їм нічого додати до зроблених раніше заяв відомства, сенс яких зводиться до того, що ЗМІ перекручено висвітлюють діяльність спецслужби, яка працює за законодавством США.