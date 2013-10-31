Усе сирійське обладнання для виробництва хімзброї знищене - ОЗХЗ

За даними голови ОЗХЗ Ахмета Узюмджю, Дамаск задекларував 1,3 тисячі тонн хімречовин і прекурсорів, що використовуються для створення хімічної зброї, а також понад 1,2 тисячі неспоряджених боєприпасів, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-реліз на сайті організації.

Крім цього, Сирія надала інформацію про 41 споруду, що розташована на 23 об'єктах і може використовуватися для виробництва хімічної зброї, зазначається в доповіді генсека ОЗХЗ.

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Виконавча рада ОЗХЗ до 15 листопада повинна затвердити запропонований владою Сирії детальний план знищення хімарсеналів. Розробка плану була обов'язковою умовою для сирійської влади в рамках російсько-американських домовленостей, які передбачають повне знищення хімічної зброї в Сирії до середини 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою й опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців, підтримка яким надається з-за кордону.

Ситуація в Сирії загострилася після подій 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, через застосування урядовими військами хімічної зброї загинули сотні людей. Влада Сирії неодноразово заявляла, що не застосовувала хімічної зброї, однак на Заході після цього відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.

Сирія формально стала учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї з 14 жовтня після закінчення 30 днів з моменту подачі нею офіційної заявки в ОЗХЗ.