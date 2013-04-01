Венесуельцям показали мультфільм про Чавеса в раю

Венесуельське телебачення Vive Tv розмістило на своєму сайті мультиплікаційний ролик, в якому президент Уго Чавес, що помер на початку березня, потрапляє в рай.

Ролик триває всього одну хвилину і показує Чавеса, який стоїть на зеленому лузі під блакитним і чистим небом. Президент одягнений у свою традиційну "олімпійку" в національних кольорах Венесуели повідомляє РІА Новости.

Вдалині видно групу людей, до яких і прямує Чавес. Його зустрічають латиноамериканські лідери та герої, такі, як Аугусто Сандіно, Сальвадор Альєнде, Ернесто Че Гевара, Ева Перон і Симон Болівар - улюблений і найбільш шанований історичний персонаж самого Чавеса. Болівар посміхається "команданте", і той приєднується до тих, хто його зустрічає. Серед них знаходиться і бабуся Чавеса Роса Інес, яка простягає йому руку.

Місцеві спостерігачі відзначають, що ролик може стати частиною передвиборної кампанії кандидата в президенти Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Чавес в кінці минулого року назвав своїм можливим наступником у разі проведення нових виборів.