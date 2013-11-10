Greenpeace влаштував у Польщі серію акцій протесту

Увечері 9 листопада на будівлях польських вугільних електростанцій в різних куточках країни з`явилися гасла: ”Зміни клімату починаються тут!”, ”Танення Арктики починається тут!”, ”Повені починаються тут!”. Таким чином активісти організації ”Грінпіс” вирішили звернути увагу на фундаментальні проблеми захисту навколишнього середовища напередодні Конференції ООН із зміни клімату, що стартує у Варшаві 11 листопада, передає ІТАР-ТАСС.

Написи висвічувалися на будівлях різними мовами з допомогою проектора, розміщеного в автомобілях на відстані від електростанцій. Поліція, що приїжджала на місце, просила організаторів акції згорнути свою діяльність.

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На думку екологів з ”Грінпіс”, зміна клімату вимагає негайних дій зі скорочення викиду парникових газів. Вони упевнені, що саме ці викиди, які з`являються в процесі виробництва енергії, стають однією з головних причин збільшення середньої температури на планеті.

Представники екологічних організацій вимагають, щоб польський уряд дбав не лише про інтереси енергетичних концернів, а прагнув того, щоб наступного року Європейський Союз прийняв амбітні плани на майбутнє, націлені на скорочення викиду парникових газів і розширення використання відновлюваних джерел енергії.

XIX кліматичний саміт ООН починається на Національному стадіоні у Варшаві 11 листопада і триватиме до 22 листопада. У польській столиці гості з усього світу обговорюватимуть нову кліматичну угоду, яка має почати діяти після 2020 року. В центрі уваги - наслідки непередбачуваних кліматичних змін, від яких найбільше страждають малі океанічні держави і мегаполіси.