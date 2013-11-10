На Філіппінах жертвами супертайфуну стали більше 10 тисяч людей

Раніше повідомлялося про 1,2 тисячі загиблих. На думку адміністратора одного з найбільш потерпілих там міст - Таклобана - Тексона Ліма, навіть в одному цьому місті кількість жертв ”може досягти 10 тисяч”.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на заяву місцевої поліції.

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Зв`язок у багатьох районах зони лиха, що простяглося на 600 кілометрів зі сходу на захід через всю центральну частину Філіппін, досі не відновлено, і повідомлення про жертви - це оцінки на основі розрізнених даних і результатів повітряної розвідки. ”(Міста) Пало, Ормок, Бурауен - вони всі виглядали однаково: з будівель зірвані дахи, і вони завалені поваленими деревами”, - розповів міністр енергетики Філіппін Джерічо Петілла, який напередодні облетів острів Лейте на вертольоті.

Тим часом, ранкове зведення національного управління цивільної оборони Філіппін офіційно підтверджує загибель в усій зоні лиха лише 151 людини. Ще п`ятеро пропали без вісті, 23 дістали поранення. Всього, за даними на цей момент, стихійне лихо торкнулося тією чи іншою мірою майже 4,5 млн. осіб, без даху над головою залишилися півмільйона.

Супертайфун, який, на думку американських метеорологів, на момент досягнення території Філіппін взагалі був найсильнішим за всю історію спостережень, залишив зону відповідальності філіппінських метеослужб напередодні. Тепер він несе вітри із швидкістю 185 кілометрів на годину (з поривами до 220 кілометрів на годину) і рухається із швидкістю 35 кілометрів на годину в бік В`єтнаму. Філіппінські метеорологи також заявили, що до закінчення року чекають проходження через ”країну семи тисяч островів” ще не менш як чотири тайфуни і на даний час ведуть спостереження за скупченням хмар, яке також може розвинутися в бурю.