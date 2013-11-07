У Сирії урядові війська відвоювали у повстанців передмістя Дамаска
23:19, 07 листопада 2013Світ
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Урядові війська в Сирії за підтримки ліванського ісламістського руху ”Хезболла” відвоювали у повстанців південне передмістя Дамаска - місто Сбейну.
сирійська армія узяла під контроль ключове місто Сбейну
Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, державні ЗМІ і джерела, пов`язані з повстанцями, підтвердили, що сирійська армія узяла під контроль ключове місто Сбейну, через яке проходив маршрут постачання опорних пунктів повстанців під Дамаском.
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”Хезболла” визнана терористичною організацією в кількох європейських країнах і США.
За оцінками ООН, з початку конфлікту в Сирії навесні 2011 року країну залишили понад 2,8 млн осіб. Жертвами громадянської війни за цей час стали більш як 100 тисяч чоловік.
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