У Сирії урядові війська відвоювали у повстанців передмістя Дамаска

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, державні ЗМІ і джерела, пов`язані з повстанцями, підтвердили, що сирійська армія узяла під контроль ключове місто Сбейну, через яке проходив маршрут постачання опорних пунктів повстанців під Дамаском.

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”Хезболла” визнана терористичною організацією в кількох європейських країнах і США.

За оцінками ООН, з початку конфлікту в Сирії навесні 2011 року країну залишили понад 2,8 млн осіб. Жертвами громадянської війни за цей час стали більш як 100 тисяч чоловік.