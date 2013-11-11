ЗМІ: Австрія не проти прихистити Сноудена

Про це розповів міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпінделеггер.

Австрійський політик заявляє, що у спецслужб з'явилися серйозні підозри на адресу АНБ щодо багаторічного спостереження за інтернет-трафіком і прослуховування телефонних переговорів громадян країни, пише Росбалт.

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Він також висловив припущення, що США мали доступ до електронної інформації через інтернет-вузол Internet Exchange, який розташований у Відні.

На його думку, злому з боку США можна уникнути, якщо створити єдиний європейський сервер для зберігання електронної інформації. На даний момент весь трафік з віденського інтернет-вузла проходить або через Азію, або через США.

Глава МЗС Австрії не виключає, що його країна зможе надати екс-співробітнику ЦРУ Едварду Снодену політичний притулок.

"Якщо він подасть таку заявку, то ми розглянемо її серйозним чином, і я не виключаю, що ми приймемо рішення прийняти його в нашій країні", - сказав Міхаель Шпінделеггер.

Едвард Сноуден знаходиться на даний момент в Росії, де він отримав тимчасовий притулок на один рік за умови, що він не буде вчиняти дії, які завдають шкоди США.

Сноуден раніше передав журналістам секретні відомості про роботу американських спецслужб, з яких випливало, що вони прослуховують і відстежують телекомунікації мільйонів людей по всьому світу, причому в їх числі опинилися лідери 35 країн. Це викликало невдоволення як серед простих громадян, які зажадали від влади захистити їхні особисті дані, так і серед керівництва багатьох країн, які виявилися жертвами прослуховування.