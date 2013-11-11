На курортах Єгипту скасовано надзвичайний стан

Уряд Єгипту прийняв рішення скасувати режим надзвичайного стану на популярних курортах Шарм-еш-Шейх і Хургада. Як повідомив інтернет-портал "Аль-Ахрам", це зроблено для просування іноземного туризму.

Режим НС і комендантська година були введені в ряді провінцій Єгипту після подій липня-серпня, коли після відсторонення армією від влади президента Мухаммеда Мурсі в країні спалахнули масові заворушення. Після зіткнень з ісламістами в Каїрі і розгону безстрокових акцій "Братів-мусульман" влада пішла на надзвичайні заходи, пише ИТАР-ТАСС.

Разом з тим, з курортних зон тільки Південний Синай, де розташовані Шарм-еш-Шейх, Дахаб і Таба, потрапили під дію НП. У Хургаді та інших курортах на березі Червоного моря обмеження діяли де-факто, але не були оформлені юридично.

Рішення кабінету міністрів прийнято всього за два дні до офіційного закінчення терміну комендантської години і режиму НС, який після 14 листопада продовжуються не буде.