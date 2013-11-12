США відправили на допомогу Філіппінам авіаносець

Як передає агентство Рейтер з посиланням на заяву Пентагону, авіаносець, який у п'ятницю зайшов у порт Гонконгу і мав пробути там п'ять днів, покине порт раніше. Він і інші кораблі ВМС США мають прибути до берегів Філіппін протягом двох-трьох діб, пише РІА Новости.

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За даними Пентагону, США нададуть техніку для пошуку та порятунку постраждалих з повітря, середні і важкі вертольоти для евакуації та літаки для перевезень. Військове відомство буде координувати свої дії з посольством США в Манілі і агентством США з міжнародного розвитку.

Тайфун "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь") обрушився на центральну частину Філіппін в минулу п'ятницю. МОЗ Філіппін повідомив раніше, що стихія забрала життя 1,5 тисячі людей, здебільшого - в провінціях Лейте, Самар і Східний Самар. За деякими даними, кількість загиблих може скласти 10 тисяч осіб.