У Росії зійшли з рейок 15 вагонів: 2 - з сірчаною кислотою (фото)

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС по Свердловській області.

«Сьогодні о 16.05 надійшло повідомлення про сходження 15 вагонів на відомчій залізничній ділянці на території Середньоуральського мідеплавильного заводу. За попередньою інформацією, у потягу знаходилися 2 цистерни з сірчаною кислотою. Внаслідок аварії відбувся витік сірчаної кислоти на площі 100 кв.м», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії.

Загрози життю і здоров`ю людей немає. Евакуація персоналу заводу не потрібна. Підприємство працює в штатному режимі.