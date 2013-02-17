У Росії зійшли з рейок 15 вагонів: 2 - з сірчаною кислотою (фото)
15:07, 17 лютого 2013Світ
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У російському місті Ревда (Свердловська область) зійшли з рейок 15 вагонів, з них два - з сірчаною кислотою.
З колій зійшли 15 вагонів / Фото: МНС Росії
Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС по Свердловській області.
«Сьогодні о 16.05 надійшло повідомлення про сходження 15 вагонів на відомчій залізничній ділянці на території Середньоуральського мідеплавильного заводу. За попередньою інформацією, у потягу знаходилися 2 цистерни з сірчаною кислотою. Внаслідок аварії відбувся витік сірчаної кислоти на площі 100 кв.м», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії.
Загрози життю і здоров`ю людей немає. Евакуація персоналу заводу не потрібна. Підприємство працює в штатному режимі.
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