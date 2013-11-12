На сході Росії стався землетрус, загрози цунамі немає

Землетрус магнітудою 6,6 стався у Кроноцькій затоці біля східного узбережжя Камчатки, повідомляє РІА Новости з посиланням на камчатську філію Геофізичної служби РАН.

Епіцентр землетрусу, зареєстрованого в 19.02 місцевого часу (11.02 мск), розташовувався у Кроноцькій затоці у 300 кілометрах на північний схід від Петропавлівська-Камчатського на глибині 14,7 кілометра під морським дном.

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Жителі Петропавлівська-Камчатського відчули підземні поштовхи силою до 5 балів. У будинках розгойдувалася меблі та світлові прилади, гримів посуд.

Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.