Арабські країни закликали Саудівську Аравію залишитися в Раді Безпеки ООН

У четвер Саудівська Аравія вперше була обрана ГА ООН непостійним членом Ради Безпеки на 2014-2015 роки разом з Литвою, Нігерією, Чадом і Чилі. Незабаром після цього Саудівська Аравія відмовилася зайняти своє місце під приводом неефективності роботи Радбезу, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

У суботу представники арабських країн при ООН провели екстрену зустріч, за підсумками якої було складено спільну заяву, що закликає Саудівську Аравію переглянути прийняте рішення.

На тему: МЗС Франції, як і Саудівська Аравія, незадоволений роботою РБ ООН

У документі дипломати заявляють, що розуміють і поважають позицію керівництва Саудівської Аравії. Проте вони закликають країну "зберегти місце в Раді Безпеки і продовжити свою відважну місію з захисту спільних інтересів на трибуні Ради Безпеки".