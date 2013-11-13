На Філіппінах восьмеро людей загинуло в тисняві за рисом - ЗМІ

Як повідомляє Газета.ru з посиланням на Fox News, тисячі філіппінців, які постраждали внаслідок супертайфуну «Хайань», намагалися взяти штурмом урядовий склад рису. Восьмеро людей загинуло після того, як обрушилася одна зі стін складу.

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Агентство відзначає, що поліцейські і солдати не могли нічого вдіяти з натовпом людей, що зневірилися, які дочекалися допомоги від уряду. Ті, кому вдалося прорватися на територію складу, забрали понад 100 тис мішків з рисом.

Раніше повідомлялося , що жертвами тайфуну на Філіппінах стали не більше, як 2,5 тис осіб.