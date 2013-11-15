Всі губернатори Грузії пішли у відставку

Всі регіональні губернатори Грузії направили президенту Михайлу Саакашвілі заяви про відставку. Про це повідомляє «Грузія Online».

За словами прес-спікера глави держави Манана Манджгаладзе, до адміністрації президента надійшли заяви діючих губернаторів усіх регіонів.

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Манджгаладзе відзначила, що до кінця дня їх заяви будуть задоволені.

Нагадаємо, що відставка губернаторів послідувала за президентськими виборами, на яких переміг Георгій Маргвелашвілі від правлячої коаліції "Грузинська мрія", набравши 62,11 % голосів виборців. Його офіційний вступ на посаду відбудеться 17 листопада.