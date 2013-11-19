Суд у Петербурзі звільнив під заставу ще одну активістку Greenpeace

"Ана Паула Альмінана Масіель буде відпущена під заставу, повідомляє суд в Санкт-Петербурзі. Перша іноземка", — йдеться у повідомленні, передає РІА «Новости».

Нагадаємо, суд Петербургу у понеділок виніс ухвалу про звільнення під заставу у розмірі шести мільйонів рублів трьох громадян Росії — Катерини Заспи, Дениса Синякова і Андрія Аллахвердова. Проте раніше того самого дня він на три місяці продовжив термін арешту громадянину Австралії, радисту Коліну Расселу.

На тему: Greenpeace зібрав заставу для визволення трьох активістів

Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтоплатформу "Прирозломна" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт Arctic Sunrise і відбуксирували його до Кольської затоки. Усіх 30 затриманих було заарештовано. Після акції на "Прирозломній" було порушено кримінальну справу про піратство, проте потім статтю було змінено на "хуліганство". Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до семи років (попередня - до 15 років). Спочатку заарештованих у справі про НС на "Прирозломній" розмістили у СІЗО Мурманська, потім їх перевели до Санкт-Петербурга.