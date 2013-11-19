Greenpeace зібрав заставу для визволення трьох активістів

"Застава готова, ми готові її внести в будь-який час", - сказав представник прес-служби Greenpeace. За його словами, час внесення застави поки невідомий, бо слідчий комітет ще не надав рахунок, на який потрібно перерахувати суму, повідомляє РІА Новости.

За два мільйони рублів на кожного активіста було зібрано через головний офіс активістів, який базується в Амстердамі, додав представник організації. Він не виключив, що застава може бути внесена протягом сьогоднішнього дня.

На тему: Суд відпустив під заставу заарештованого фотографа з судна Greenpeace

Як повідомляв УНІАН, раніше Калінінський суд Санкт-Петербурга відпустив під заставу фігурантку справи про НП на "Прирозломній"​​, суднового лікаря Катерину Заспу.

Активісти Greenpeace спробували 18 вересня піднятися на нафтоплатформу "Прирозломну" ​​у Печорському морі для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольський затоку.

Всі 30 затриманих були арештовані, серед них - громадянин України Руслан Якушев. Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство, однак потім стаття була змінена на "хуліганство". Спочатку заарештованих у справі про НП на "Прирозломній" ​​помістили в СІЗО Мурманська, потім їх перевели до Санкт-Петербурга.