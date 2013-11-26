США хочуть посилити санкції проти Ірану, незважаючи на угоду

Сенат США в грудні розгляне питання про можливість посилення санкцій проти Ірану, незважаючи на досягнуту в Женеві угоду з іранської ядерної проблеми, повідомив лідер демократичної більшості в сенаті Гаррі Рід, передає РІА Новости.

Коли ми вийдемо з перерви (9 грудня), ми розглянемо питання, чи потрібні більш суворі санкції, - сказав Рід радіостанції NPR.

За його словами, слухання з цього питання можуть скликати голова банківського комітету сенату Тім Джонсон і голова комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.

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Якщо потрібно буде ухвалити більш серйозні санкції, я впевнений, ми зробимо це, - зазначив сенатор.

Тегеран і "шістка" міжнародних посередників за підсумками переговорів у Женеві досягли в суботу домовленості, згідно з якою Іран скоротить роботи в рамках ядерної програми, надасть міжнародним експертам доступ для більш ретельних перевірок, а економічні санкції відносно країни будуть ослаблені. У ході переговорів з Іраном адміністрація США неодноразово просила законодавців відкласти обговорення нових санкцій, щоб не перешкоджати укладанню угоди.

Разом з тим Білий дім попереджав, що якщо Іран не буде виконувати умови угоди, то санкції можуть бути посилені.