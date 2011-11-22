США, Великобританія і Канада ввели нові санкції проти Ірану

США, Великобританія і Канада заявили про введення нових санкцій проти Ірану у зв'язку з його ядерною програмою, повідомляє Радіо Свобода.



Сполучені Штати вчора ввели санкції, спрямовані проти енергетичної та нафтохімічної галузей Ірану. Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер закликав провідні банки світу відмовитися від ведення бізнесу з Іраном.



Президент США Барак Обама в своїй письмовій заяві зазначив, що Іран обрав шлях міжнародної ізоляції і що, Сполучені Штати та їх союзники продовжать чинити тиск на Іран з метою примусити його відмовитися від ядерної програми.



Раніше в понеділок уряд Великобританії прийняв рішення перервати всі зв'язки між британським фінансовим сектором та іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.



У той же день міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд заявив, що Канада заблокує всі фінансові операції з іранськими банками.



Посилення санкцій проти Тегерана послідувало за публікацією доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії, в якому вперше містяться прямі побоювання щодо того, що Іран може працювати над створенням ядерної зброї.