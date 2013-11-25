ЄС вирішив послабити санкції проти Ірану

Євросоюз вже в грудні почне процес пом'якшення санкцій проти Ірану в рамках домовленостей, досягнутих між "шісткою" міжнародних посередників і Тегераном, повідомляє в понеділок агентство Франс Прес з посиланням на главу МЗС Франції Лорана Фабіуса, передає РІА Новости.

Глава французького зовнішньополітичного відомства в ефірі радіостанції Europe 1 заявив, що зняття або ослаблення ряду санкцій носитиме «обмежений, точковий і оборотний характер». Міністр не уточнив, яких саме областей, порушених санкціями, амністія може торкнутися в першу чергу. За його словами, зустріч Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ з цього питання може відбутися протягом декількох тижнів.

На тему: Іран погодився заморозити ядерну програму

Тегеран і країни «шістки» (Росія, США, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина) за підсумками переговорів у Женеві 24 листопада досягли домовленості, згідно з якою Іран скоротить роботи в рамках ядерної програми і надасть міжнародним експертам доступ для більш ретельних перевірок, при цьому економічні санкції відносно країни будуть ослаблені.

Перший етап реалізації угоди розрахований на півроку, цей період буде присвячений продовженню переговорів, щоб досягти остаточних домовленостей про параметри, які необхідні для мирної ядерної діяльності.