Близько сотні українців провели мітинг під стінами Європарламенту в Брюсселі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, учасники мітингу скандували: "Янукович має підписати!" і тримали гасла: "Ми маємо мрію - Україна в ЄС", "За Європу, за демократію" та "Янукович, підпиши Вільнюс".

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"Ми тут для того, щоб висловити підтримку Євромайданам по всій Україні. Ми хочемо показати Європі, що Україна - її частина. Ми не хочемо нової Ялти, щоб знову розділити Європу і створити якусь російську зону впливу", - сказала Наталі Пастернак із Союзу українців Франції. За її словами, половина учасників акції були з Бельгії, а половина - із Франції.

Підтримати акцію вийшли ряд депутатів Європарламенту. "Це наш знак солідарності з Україною, з маніфестуючим Києвом. Український вибір - це вибір європейський. Двері для України залишаються відчиненими до Європи. Ми не сприймаємо рішення Президента Януковича та його уряду про призупинення роботи над Угодою про асоціацію і будемо далі боротися разом з українцями за європейське майбутнє України", - сказав кореспонденту УНІАН євродепутат Яцек Саріуш-Вольський.