Тисячі демонстрантів у Таїланді вийшли на "мирний штурм" міністерств

Тисячі демонстрантів за призовом опозиційного лідера попрямували вранці у середу з місць проведення антиурядових мітингів на "мирний штурм" будівель міністерств в Бангкоку, повідомляє РІА Новости.

Масові демонстрації, в яких бере участь від 100 до 400 тисяч осіб, проводяться опозицією з метою домогтися негайної відставки уряду прем'єра Йінглак Чинават, молодшої сестри екс-прем'єра і популярного в народі Таксина Чинавата, уряд якого було повалено в результаті військового перевороту в 2006 році. Першу жінку на посту прем'єра в історії країни опозиція оголосила "маріонеткою" в руках старшого брата і називає політику її кабінету "таксинізмом", а сам уряд - "режимом Таксина Чинавата".

"За сьогоднішній день ми покінчимо з правлінням режиму Таксина Чинавата. Ми блокуємо всі урядові міністерства та змусимо їх припинити роботу, і тоді режим впаде", - заявив лідер протесту Сутхеп Тхиаксубан з трибуни, встановленої на території захопленого демонстрантами Мінфіну, перед тим, як вивести свою колону на захоплення держустанов.

Читайте також: Заразний Євромайдан: хроніка протестів у регіонах (рос.)

Колона Тхиаксубан вийшла в 10.00 з комплексу будівель міністерства фінансів, перетвореного учасниками протесту в тимчасову базу і наметове містечко, і попрямувала до нового комплексу урядових будівель, розташованому в 30 кілометрах від Мінфіну на північній околиці Бангкока, куди в останні три роки переїхав ряд міністерств і відомств.

Друга і третя колони вийшли з основного табору демонстрантів біля Монумента демократії і рушили слідом.

Дорогою демонстранти зупинялися біля будівель ще кількох міністерств, розташованих у різних районах, і залишали там загони від декількох сотень до декількох тисяч чоловік для оточення і подальшого "мирного" ​​захоплення. Біля кожного міністерства пройшов мітинг, чиновників закликали приєднуватися до демонстрантів. В даний час перша колона підійшла до будівлі Департаменту особливих розслідувань.