Кілька тисяч демонстрантів вимагали відставки президента Грузії

У центрі грузинської столиці відбувся мітинг за участі кількох тисяч осіб, який організували кілька неурядових організацій, що вважають себе неполітичними.

Як повідомляє Радіо Свобода, демонстранти вимагали відставки Міхаїла Саакашвілі з посади президента, щоб, за словами організаторів, захистити демократію в країні.

За повідомленням, лідери цих неурядових неполітичних організацій після мітингу зустрічатимуться з лідерами політичної опозиції Грузії, які планують почати свої протести 9 квітня.