У Коста-Риці зіткнулися потяги, постраждало понад 50 осіб
07:17, 28 листопада 2013Світ
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Понад 50 осіб отримали поранення в результаті зіткнення в середу ввечері двох поїздів у Коста-Риці
У Коста-Риці зіткнулися два потяги / Фото: job-sbu.org
Понад 50 осіб отримали поранення в результаті зіткнення в середу ввечері двох поїздів в Коста-Риці, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними влади, аварія сталася у районі Павас. Червоний Хрест працює на місці події, постраждалих у зіткненні вже доставляють до госпіталів.
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Причини аварії невідомі, проте свідки стверджують, що два потяги на великій швидкості мчали назустріч один одному. Один з пасажирів потягу відчув різке гальмування перед самим зіткненням.
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