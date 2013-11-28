У Коста-Риці зіткнулися потяги, постраждало понад 50 осіб

Понад 50 осіб отримали поранення в результаті зіткнення в середу ввечері двох поїздів в Коста-Риці, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними влади, аварія сталася у районі Павас. Червоний Хрест працює на місці події, постраждалих у зіткненні вже доставляють до госпіталів.

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Причини аварії невідомі, проте свідки стверджують, що два потяги на великій швидкості мчали назустріч один одному. Один з пасажирів потягу відчув різке гальмування перед самим зіткненням.