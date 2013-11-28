Молдова парафувала угоду про асоціацію з ЄС

Дещо раніше таку угоду парафувала і Грузія. Цей документ є підґрунтям для підписання угод про асоціацію з ЄС. Коли Грузія та Молдова можуть підписати цю угоду, невідомо, повідомляє Радіо Свобода.

Угода про асоціацію з ЄС дає можливість країнам-підписантам тісніше співпрацювати з Євросоюзом у економічному плані в обмін на приведення законодавства до норм ЄС.

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Планувалося, що під час саміту «Східного партнерства» Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. Проте 21 листопада український уряд своїм розпорядженням призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію, пояснивши це проблемами в економіці і необхідністю налагодити відносини з Росією. Після цього у багатьох українських містах розпочалися мирні акції на підтримку євроінтеграції.