Глави МЗС Польщі та Німеччини заявляють про підтримку євроінтеграційних прагнень українців

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це йдеться в їхній спільній заяві оприлюдненій у вівторок увечері.

”Мирні демонстрації, котрі відбуваються у Києві та інших українських містах, є прекрасним доказом того, що громадяни України прагнуть наблизити свою країну до Європейського Союзу”, - сказано в заяві, якою володіє агентство.

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Міністри заявили, що поділяють це прагнення та декларують свою підтримку для українського народу, котрий ”все ще має шанс бути головним одержувачем безпрецедентної пропозиції Євросоюзу про тісну політичну та економічну співпрацю”.

”Пропозиція підписання амбітно сформульованої Угоди про асоціацію залишається в силі. Це вимагає зі сторони лідерів України політичної волі для рішучих дій та відчутного прогресу у виконанні умов, визначених в грудні 2012 року”, - сказано в заяві.

”Ми вважаємо, що асоціація з ЄС відкриває перед Україною кращі можливості для економічного розвитку та модернізації задля забезпечення українському народу кращого та стабільнішого майбутнього”, - відзначили глави МЗС Польщі та ФРН.

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.