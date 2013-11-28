Україна замість торгів з ЄС мала б взяти приклад з Молдови - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

"Для України нехай найкращим прикладом буде Молдова, яка без торгів впроваджує реформи, завдяки яким отримує допомогу Євросоюзу з розрахунку на одного жителя на рівні держав, які перебувають на порозі членства у ЄС", - сказав він.

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"Вона також досягла більшого прогресу, ніж Україна у справі візової лібералізації", - сказав Сікорський.

Він також прокоментував заяву екс-президента Польщі Олександра Квасневського про те, що Євросоюзу варто б було виділити Україні хоча б 20 млрд євро, що в 10 разів менше, ніж отримала Греція. "Сама Греція насправді небагато отримала. Фактично це була допомога для французьких і німецьких банків через грецький бюджет. Важко, зрештою, дивуватися тому, що ЄС є більш щедрим для власних членів, ніж для країн, які хочуть ними стати. Ми також це відчули", - сказав він.

Сікорський вкотре наголосив, що ЄС не буде торгуватися з Росією, хто дасть більше, бо "не це найважливіше у європейській інтеграції".

"Якби Україна зробила сучасною свою економіку, не було б сьогодні теми ні про газ, ні 1 млрд, 10 чи 20 млрд євро, а лише про те, як найбільш ефективно залучити закордонні інвестиції, збільшити конкурентоспроможність і модернізувати державу", - сказав міністр закордонних справ Польщі.