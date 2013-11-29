Дівчина Берлусконі попросить Папу Франциска пробачити його
Дівчина колишнього прем'єр-міністра Італії, 77-річного Сільвіо Берлусконі, заявила, що збирається попросити Папу Римського, щоб він пробачив італійського політика.
У середу Сільвіо Берлусконі, визнаного винним в податкових махінаціях, виключили з італійського Сенату, пепредает Російська служба ВВС.
Франческа Паскалі назвала голосування Сенату в середу державним переворотом і сказала, що вона попросить Папу Франциска прийняти її і вислухати, за її словами, трагічну історію Сільвіо Берлусконі.
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28-річна Паскалі сказала, що у неї є благословення п'ятьох дорослих дітей Берлусконі звернутися до Папи.
Виключення з числа депутатів сенату може привести до арешту Берлусконі за численними кримінальними звинуваченнями.
У червні екс-прем'єр був засуджений за секс з неповнолітньою повією та зловживання службовим становищем.