Дівчина Берлусконі попросить Папу Франциска пробачити його

У середу Сільвіо Берлусконі, визнаного винним в податкових махінаціях, виключили з італійського Сенату, пепредает Російська служба ВВС.

Франческа Паскалі назвала голосування Сенату в середу державним переворотом і сказала, що вона попросить Папу Франциска прийняти її і вислухати, за її словами, трагічну історію Сільвіо Берлусконі.

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28-річна Паскалі сказала, що у неї є благословення п'ятьох дорослих дітей Берлусконі звернутися до Папи.

Виключення з числа депутатів сенату може привести до арешту Берлусконі за численними кримінальними звинуваченнями.

У червні екс-прем'єр був засуджений за секс з неповнолітньою повією та зловживання службовим становищем.