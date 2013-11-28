Берлусконі позбавили сенаторських повноважень і парламентського імунітету

Разом з посадою екс-прем'єр втратив також парламентський імунітет, пише РІА Новости.

Парламентарі керувалися так званим "законом Северіно", який набув чинності в кінці 2012 року і забороняє балотуватися або займати державні посади особам, засудженим до терміну більше двох років.

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Дискусії в сенаті тривали шість годин. Справа ледь не дійшла до бійки, коли деякі сенатори, що підтримують колишнього прем'єра, встали на столи і почали викрикувати ім'я Берлусконі, пропонуючи голові сенату П'єтро Грассо "піти додому". Ситуацію вдалося залагодити через кілька хвилин, після чого відбулося голосування.

Верховний касаційний суд Італії 1 серпня підтвердив вирок, винесений раніше щодо Берлусконі Апеляційним судом у гучній справі про фінансові махінації в створеній ним медійній групі Mediaset. Політик був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, при цьому термін ув'язнення йому було автоматично скорочено до одного року в зв'язку з законом про помилування від 2006 року.