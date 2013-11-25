Справа Берлусконі: президент Італії не бачить підстав для помилування

Президент Італії Джорджо Наполітано заявив, що не бачить підстав для втручання у справу Сільвіо Берлусконі та його помилування. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Diretta News.

За словами Наполітано, колишній прем'єр-міністр країни був засуджений за серйозним обвинуваченням і повинен виявляти повагу до державних інститутів.

Днем раніше Берлусконі заявив, що Наполітано повинен його помилувати, щоб уберегти від «ганьби громадських робіт». Проте, офіційне прохання президенту направлено ще не було, зазначає Agence France-Presse.

У середу, 27 листопада, в італійському Сенаті буде розглянуто питання про виключення Берлусконі зі складу цієї палати у зв'язку з визнанням його винним у шахрайстві. Сам колишній прем'єр вважає всі справи проти нього політично мотивованими, а його можливе виключення називає «державним переворотом».

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Остаточний вирок у справі про шахрайство був винесений в серпні 2013 року. Берлусконі був засуджений до року в'язниці. Екс-прем'єр попросив замінити цей термін громадськими роботами, тому що італійське законодавство надає особам похилого віку можливість вибрати альтернативу тюремного ув'язнення. Крім того, в жовтні Берлусконі було заборонено два роки обіймати державні посади.

Перший вирок у цій справі був винесений у жовтні 2012 року. Берлусконі тоді отримав чотири роки в'язниці, проте потім цей термін був скорочений за амністією. Політик був визнаний винним у тому, що впровадив у своєму холдингу Mediaset таку схему, яка дозволяла йому ухилятися від податків при купівлі прав на американські фільми. У підсумку італійський бюджет в 2002-2003 роках недоотримав близько семи мільйонів євро.

Крім цього Берлусконі був визнаний винним у зв'язках з неповнолітньою повією, а також в організації витоків поліцейської інформації про прослуховування його політичних опонентів. Вироки по цих справах ще не набрали чинності, так як вони були оскаржені.