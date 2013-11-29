Великобританія продовжить посилювати імміграційну політику

"Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб скоротити приплив мігрантів з держав, які не є членами ЄС, - повідомила міністр. - Крім того, ми посилимо контроль і за тими, хто приїжджає до Великобританії з Євросоюзу. Справа в тому, що рівень добробуту в європейській спільноті неоднорідний, і громадяни бідніших країн прагнуть потрапити в держави з більш високим рівнем доходу", передає ІТАР-ТАРС.

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Заяви Мей прозвучали після того, як напередодні прем'єр Девід Кемерон виступив з ініціативою обмежити вільне пересування робочої сили всередині Євросоюзу. Справа в тому, що вже 1 січня 2014 закінчується термін дії обмежень на роботу і проживання у Великобританії громадян Болгарії та Румунії. За прогнозами, в майбутні п'ять років всього лише з двох цих країн до Великобританії приїдуть більше 400 тис. чоловік.

В результаті зараз Лондон намагається вжити нові заходи з обмеження імміграції. З цією метою пропонується переглянути порядок пересування робочої сили всередині Євросоюзу, а також обмежити іноземцям доступ до численних соціальних програм.