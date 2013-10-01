Британських безробітних змусять відпрацьовувати грошову допомогу

Таку заяву політик зробив на засіданні Консервативної партії, продовживши політику уряду щодо зниження пільг і виплат з безробіття і оголосивши нову національну програму, пише Russia Today.

Нова програма змусить 200 тис. довгострокових безробітних брати активну участь у громадських роботах, відвідувати центри зайнятості щодня або пройти повноцінні інтенсивні програми для того, щоб розкрити причини невдач у спробах знайти роботу.

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Програма спрямована на те, щоб виконати вимоги електорату щодо скорочення витрат на утримання безробітних; вона повинна набрати чинності в квітні майбутнього року.

"Для першого разу довгострокові безробітні повинні будуть зробити щось натомість наданих їм пільг і допомоги в пошуку роботи, але ніхто не отримає більше нічого просто так. Ми допомагаємо знайти роботу, а ви - працюєте за грошову допомогу", - заявив Осборн.

Передбачається, що вже наступного року до таких робіт буде залучено близько 60 тис. осіб. Надалі нововведення торкнеться 200 тис. безробітних британців, які безуспішно шукають роботу більше року. Передбачається, що їх розділять на три групи: одна третина пройде примусове лікування від наркоманії та алкогольної залежності або підвищить рівень грамотності, ще третина - відправиться за допомогою до центру зайнятості, решту держава залучить до громадських робіт. Нероб будуть суворо карати. За перше порушення - позбавлять місячної допомоги, за друге - залишать на три місяці без підтримки держави.

Минулого року у Великобританії підрахували витрати на перекладачів для безробітних. Вони склали більше 3,5 мільйонів фунтів стерлінгів. За рік перекладачі потрібні 271 тисяч 695 разів.

Перекладачі зі 165 мов надаються тим, хто звертається до британське міністерство праці і пенсій у пошуках соціальної допомоги, в тому числі допомоги з безробіття, не знаючи при цьому англійської мови.