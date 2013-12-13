Палата представників Конгресу США схвалила бюджетну угоду
Палата представників Конгресу США схвалила дворічну угоду по бюджету, знизивши ймовірність чергового припинення фінансування держапарату наступного року.
Домовленості було досягнуто головою комітету Сенату США по бюджету Петті Мюррей (демократ) і главою бюджетного комітету Палати представників Полом Райаном (республіканець). Угода дозволить уникнути скорочення витрат на 63 мільярди доларів, пише РИА Новости.
Згідно з документом, витрати в 2014 році складуть до 1,012 трильйона доларів замість запланованих 967 мільярдів, а в 2015 - 1,014 трильйона замість 995 млрд.
Документ схвалили 332 конгресмени, проти проголосували 94 законодавці.
Сенат, як очікується, розгляне бюджетну угоду наступного тижня.
Як відзначають американські ЗМІ, бюджетна угода є справжнім проривом для Конгресу, в якому не перший рік йде протистояння між демократами і республіканцями з приводу держвидатків. Домовленість робить менш ймовірним нову бюджетну кризу в січні та жовтні 2014 року.