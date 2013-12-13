Палата представників Конгресу США схвалила бюджетну угоду

Домовленості було досягнуто головою комітету Сенату США по бюджету Петті Мюррей (демократ) і главою бюджетного комітету Палати представників Полом Райаном (республіканець). Угода дозволить уникнути скорочення витрат на 63 мільярди доларів, пише РИА Новости.

Згідно з документом, витрати в 2014 році складуть до 1,012 трильйона доларів замість запланованих 967 мільярдів, а в 2015 - 1,014 трильйона замість 995 млрд.

Документ схвалили 332 конгресмени, проти проголосували 94 законодавці.

Сенат, як очікується, розгляне бюджетну угоду наступного тижня.

Як відзначають американські ЗМІ, бюджетна угода є справжнім проривом для Конгресу, в якому не перший рік йде протистояння між демократами і республіканцями з приводу держвидатків. Домовленість робить менш ймовірним нову бюджетну кризу в січні та жовтні 2014 року.