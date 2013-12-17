Росія заборонила в’їзд 25 тисячам українців

Про це УНІАН повідомив керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

«Загалом заборонено в'їзд на територію Росії близько 25 тис. громадян України», - сказав Ромодановський.

У 2013 році Федеральна міграційна служба Росії закрила в'їзд на свою територію для 427 тис. іноземних громадян, додав він.

При цьому він запевнив, що заборона на в'їзд іноземним громадянам незалежно від громадянства виставляється за допомогою спеціальної автоматизованої системи міграційного обліку.

Ромодановський наголосив, у співробітників ФМС немає жодного упередженого ставлення до громадян будь-якої країни.

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При цьому глава ФМС нагадав, що громадяни України мають право безперервно перебувати на території Росії упродовж 90 діб. Плюс до цього періоду, за його словами, дається ще 30 діб на самостійне повернення.

Також він повідомив, що на сайті ФМС громадянин будь-якої країни, зокрема України, може наперед з'ясувати, є він у забороненому списку мігрантів чи ні.

«Автомат може помилятися? Ось він побачив, що людина перевищила термін перебування на території Росії 120 днів, він автоматично закриває в'їзд такому громадянинові (строком на 3 роки). Тут немає нічого особистого. Машину не обдуриш», - зазначив глава ФМС.

Ромодановський нагадав, що також забороняється в'їзд до Росії іноземцям, які двічі протягом року порушували Кодекс про адміністративні правопорушення РФ. За його словами, підставою для заборони в'їзду є несплачені адміністративні штрафи. Крім того, може бути запроваджена заборона на в'їзд строком на 5 років у разі видворення в судовому порядку і на 10 років, якщо таке порушення здійснюється повторно.

Водночас Ромодановський наголосив, що придбані на стороні, а не у ФМС дозвільні документи, як наприклад, патент або міграційна карта, не сприймаються інформаційною системою обліку мігрантів.

«У нас працюють тільки офіційні документи, на підставі яких автоматично вносяться дані в нашу інформаційну систему», - сказав він.

Глава ФМС Росії також поінформував, що зараз на розгляді в Держдумі перебуває законопроект про запровадження обмеження перебування в Росії для іноземних громадян, що не вимагають візи, строком до 90 діб упродовж півроку. Це стосується тих, у кого немає дозвільних документів, таких як дозвіл на роботу, патент, дозвіл на тимчасове проживання, посвідка на проживання або немає відмітки ФМС про продовження терміну перебування на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада, за даними Ромодановського, близько 20 тис. громадян України було заборонено в'їзд на територію Росії строком від трьох років за порушення російського законодавства. За порушення законів Росія заборонила в'їзд 365 тис. іноземців.