Обама привітав ухвалення конгресом бюджетного компромісу

Палата представників проголосувала за бюджет на два роки 12 грудня, а сенат схвалив його в цю середу.

Дві партії в конгресі збільшили витрати у порівнянні з діючим секвестром на 85 мільярдів доларів і погодилися знизити держборг на символічні 20 мільярдів доларів за наступні десять років, повідомляє РИА Новости.

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"Дякую лідерам демократів і республіканців у палаті представників і сенаті, які багато працювали над цим бюджетом, і чекаю, коли конгрес пришле мені закони, які фінансують діяльність уряду і не містять старої ідеологічної боротьби", - заявив Барак Обама.

Він висловив сподівання, що компромісний характер у відносинах партій триватиме і в новому році. Обама також закликав конгрес розширити виплати з безробіття, які можуть закінчитися в кінці року, якщо дві партії не домовляться одна з одною.