Сенат США прийняв довгостроковий проект бюджету

За документ проголосували 64 сенатори, проти було подано 36 голосів. Проект бюджету, який раніше схвалила нижня палата Конгресу, поданий на підпис президентові США Бараку Обамі, передає Лента.ру.

Проект бюджету, схвалений Конгресом, був спільно підготовлений законодавцями від Республіканської і Демократичної партії. Він прийде на зміну тимчасовій бюджетній угоді, яка забезпечувала фінансування роботи федеральних держустанов до 15 січня 2014 року.

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Довгостроковий бюджет буде діяти до 1 жовтня 2015 року.

Нагадаємо, з 1 жовтня частина федеральних установ у США не функціонувала через відсутність компромісу щодо бюджету. Республіканцям і демократам ніяк не вдавалося домовитися.

У підсумку, Палата представників США 17 жовтня ухвалила короткостроковий бюджетний компроміс з підвищення планки державного боргу і поновлення фінансування федеральних установ.