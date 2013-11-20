Обама просить сенат почекати з новими санкціями проти Ірану

Впливовий сенатор США Роберт Коркер повідомив, що Конгрес не голосуватиме у справі будь-яких нових економічних санкцій проти Ірану в період продовження міжнародних переговорів, скерованих на приборкання ядерних програм Тегерана.

У розмові з журналістами після зустрічі у Білому домі з президентом Обамою, Коркер заявив, що жодного голосування в справі нового законодавства не буде до грудня, повідомляє Голос Америки.

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У вівторок Барак Обама провів зустріч у Білому домі з лідерами Сенату США, а також з головами-демократами і найбільш впливовими членами Сенатських комітетів з банківської діяльності, закордонних справ, збройних сил і розвідки. Він просив їх почекати з проголошенням нових санкцій проти Ірану, щоб дати міжнародним переговорам можливість досягти позитивних результатів.

У ході зустрічі президент ознайомив сенаторів з поступом на переговорах між Іраном та країнами «шістки», які відновляться у середу в Женеві.