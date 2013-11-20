Обама просить сенат почекати з новими санкціями проти Ірану
Барак Обама закликав сенаторів утриматися від пропозицій запровадити нові санкції проти Ірану, аби дати час світовим державам узгодити угоду щодо іранської ядерної програми.
Впливовий сенатор США Роберт Коркер повідомив, що Конгрес не голосуватиме у справі будь-яких нових економічних санкцій проти Ірану в період продовження міжнародних переговорів, скерованих на приборкання ядерних програм Тегерана.
У розмові з журналістами після зустрічі у Білому домі з президентом Обамою, Коркер заявив, що жодного голосування в справі нового законодавства не буде до грудня, повідомляє Голос Америки.
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У вівторок Барак Обама провів зустріч у Білому домі з лідерами Сенату США, а також з головами-демократами і найбільш впливовими членами Сенатських комітетів з банківської діяльності, закордонних справ, збройних сил і розвідки. Він просив їх почекати з проголошенням нових санкцій проти Ірану, щоб дати міжнародним переговорам можливість досягти позитивних результатів.
У ході зустрічі президент ознайомив сенаторів з поступом на переговорах між Іраном та країнами «шістки», які відновляться у середу в Женеві.