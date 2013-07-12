Fitch знизив найвищий рейтинг Франції
20:46, 12 липня 2013Суспільство
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Франції до "АА+" з найвищого рівня "ААА".
Fitch знизив рейтинг Франції
Також Fitch підтвердив для Франції короткостроковий рейтинг "F1+" і стелю за рейтингами "ААА" зі стабільним прогнозом, повідомляє РІА Новости, посилаючись на прес-реліз агентства.
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Серед ключових факторів, що обумовили зниження рейтингу, агентство називає нові прогнози щодо держборгу, згідно з якими в 2014 році буде досягнутий піковий показник в 96% ВВП, у той час як ще в минулому грудні він очікувався на рівні 94%.
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