Обаму не турбує зниження його популярності серед американців

"Популярність за даними опитувань то зростає, то знижується. Якби я цікавився опитуваннями, я б взагалі не балотувався в президенти. Залишився б сенатором, мій рейтинг був близько 70%", - сказав Обама на прес-конференції в п'ятницю, пише РІА Новости.

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За його словами, зараз на порядку денному - реалізація ключових ініціатив. Зокрема, президент пообіцяв зробити все можливе, щоб реалізація реформи охорони здоров'я проходила без збоїв.

Частка американців, які не схвалюють діяльність Обами на посаді президента, досягла рекордного рівня з моменту його обрання в 2008 році, повідомив раніше телеканал NBC з посиланням на опитування, проведене телеканалом спільно з виданням Wall Street Journal.

Згідно з результатами останнього опитування, 54% громадян США не схвалюють роботу Обами. У жовтні ця цифра складала 51%. У числі факторів, що вплинули на зниження рейтингу президента, були названі проблеми з реалізацією реформи охорони здоров'я, скандали, пов'язані з публікацією секретних документів екс-співробітником спецслужб Едвардом Сноуденом, а також призупинення фінансування уряду в жовтні.