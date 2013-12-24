ООН відправить до Південного Судану 5,5 тисячі миротворців

До Південного Судану найближчим часом будуть додатково направлені 5,5 тисячі миротворців ООН, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse. Проект відповідної резолюції, підготовленої США, внесений до Ради безпеки ООН. Голосування призначене на вечір вівторка, 24 грудня.

Представники країн-постійних членів СБ ООН, у тому числі і Росії, вже заявили про готовність підтримати проект резолюції.

На даний момент у Південному Судані перебувають близько семи тисяч миротворців ООН. У країні по лінії ООН також знаходяться 700 поліцейських і близько двох тисяч цивільних співробітників. Проект резолюції, що враховує рекомендації генсека ООН Пан Гі Муна, припускає додатково відправити до Південного Судану 5,5 тисячі миротворців і 423 поліцейських.

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Крім того, генсек ООН запропонував перекинути у Південний Судан додаткову військову техніку, включаючи шість гелікоптерів і транспортний літак C-130. Посилення миротворчого угруповання у Південному Судані планується провести за рахунок сил і засобів інших місій ООН в Африці.

Зіткнення у Південному Судані почалися 16 грудня 2013 року. За словами президента республіки Сальва Кііра, у країні відбувається спроба військового перевороту, яку організовують прихильники колишнього віце-президента Рієка Мачара. Кіір належить до племені дінка, яке є найчисленнішим у Південному Судані, а Мачара - до нуера, другого за чисельністю в країні. Існують побоювання, що зіткнення між урядовими силами і прихильниками Мачара переростуть у повномасштабну громадянську війну.