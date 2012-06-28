Amnesty International звинуватив Україну у постачанні танків у Південний Судан

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, пише ВВС Україна.

У повідомленні зазначається, що є десятки загиблих та поранених у нападах як повстанців, так і військових армії Південного Судану на території, де проживають мирні мешканці.

Організація твердить, що поставки зброї включають суданську зброю, китайські міни та українські танки.

Amnesty підкреслює, що південносуданська армія використовує, як повідомляється, українські танки, які часто беруть участь в обстрілі цивільних об'єктів.

Поки нема офіційної реакції на звинувачення Amnesty International від будь-якої з країн.