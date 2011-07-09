Південний Судан офіційно став суверенною державою - Республікою Південний Судан, проголосивши в суботу свою незалежність від Півночі країни, передає РІА «Новости».

Рішення парламенту Півдня про оголошення незалежності Південного Судану зачитав спікер законодавчої асамблеї Хон Джеймс Вані ІГГА

Південний Судан став 54 державою Африки і 196 - світу.

"Дев`ятого липня 2011 року на світ з`явилася нова держава - Республіка Південний Судан. Незалежний Південний Судан прагнутиме стати сильною державою в регіоні", - сказав Х.ІГГА.

Офіційне проголошення незалежності Південного Судану сталося після завершення піврічного перехідного періоду, який розпочався після підбиття підсумків референдуму про відокремлення Півдня Судану від його північної частини. Понад 98% жителів півдня під час плебісциту висловилися за створення самостійної держави на території Південного Судану, який кілька десятків років воював з урядом Півночі за свою незалежність.

Урочиста церемонія визнання незалежності Південного Судану проходить на площі перед меморіалом, де похований національний лідер, колишній віце-президент країни Джон Гаранг. Сьогоднішнє святкування розпочалося з відкриття пам`ятника "батьку нації".

На Дні незалежності Південного Судану беруть участь 30 глав африканських держав, іноземні делегації з усіх континентів, керівники різних міжнародних і регіональних організацій, а також близько 3,5 тисячі почесних гостей з усіх 10 штатів Півдня.