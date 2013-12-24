Назарбаєв виступив проти наділення Євразійської ради наднаціональними повноваженнями

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв сказав перед початком засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав сьогодні в Москві.

"Ми з вами говорили, не хотілося б повторювати, але політизація створюваного союзу є неприпустимою. Ми бачимо, що відбувається навколо. Давайте створимо економічний союз, все прийде свого часу. Ми будуємо економічний союз, тому завдання Комісії (Євразійської економічної комісії - УНІАН) не включати в договір положення, що виходять за межі економічної інтеграції", - сказав Назарбаєв.

Він підкреслив, що такі напрями як охорона кордонів, міграційна політика, система оборони і безпеки, а також питання охорони здоров'я, освіти, науки, культури, правової допомоги у цивільних, кримінальних, адміністративних справах, не належать до економічної інтеграції і не можуть бути перенесені у формат Економічного союзу.

"Я хочу нагадати вам, всі перелічені мною питання вже вирішені у форматі наших багатостронніх угод, угод щодо ОДКБ, СНД і в двосторонньому форматі, не треба їх сюди заганяти зараз. Порушується питання про уніфікацію відповідальності за кримінальні, адміністративні порушення, проте ці сфери є суто національними і предметами внутрішньої політики держав, і мають бути виключені з кваліфікаційного договору", - підкреслив він.

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При цьому Назарбаєв упевнений, що такі пропозиції як наділення Вищої євразійської ради на рівні глав держав і урядів наднаціональними повноваженнями, обов'язковими для всіх держав, є неприйнятними.

"Комісія у нас і є наднаціональний орган, наділений повноваженнями. Ми це зробили і пішли, щоб просунутися до інтеграції. Її повноваження чітко регулюються підписаними договорами і угодами, належать виключно до економічної сфери. Ми з вами як глави держав призначаємо членів Комісії, наші рішення носять стратегічно організаційний характер. Доручаємо щось зробити, схвалюємо дії Комісії, підписуємо договори, а Комісія їх виконує, оскільки це доручення найвищого органу. Треба зберегти таку структуру", - сказав він.