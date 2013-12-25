Сноуден у відеозверненні закликав припинити масове стеження

03:23, 25 грудня 2013
Світ
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Екс-співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден у своєму відеозверненні закликає припинити масове стеження

Едвард Сноуден

Сайт телеканалу ABC News опублікував повний текст звернення Сноудена, відеозапис якого Channel 4 покаже в середу. Зйомки звернення проходили в Москві, пише РІА Новости.

"Раніше ми дізналися, що влади наших країн, діючи спільно, створили систему масового стеження. Джордж Оруелл попереджав нас про небезпеку. Способи збору інформації в його книзі ("1984"), такі як мікрофони, відеокамери та телебачення - ніщо порівняно з сьогоднішніми ", - заявив Сноуден.

За його словами, сучасні діти виростуть без найменшого уявлення про особисте життя, тоді як конфіденційність - "те, що дозволяє нам усвідомити, хто ми є і чого ми хочемо".

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"Разом ми повинні покінчити з масовим стеженням і нагадати уряду, який хоче дізнатися, як ми себе почуваємо, що запитати - дешевше, ніж шпигувати", - сказав Сноуден.

У червні цього року Сноуден передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. За даними АНБ, в розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів.

Після їх передачі Сноуден вилетів в Гонконг, а з 23 червня перебував в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У серпні він отримав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.

Викриття Сноудена привели до низки міжнародних скандалів. Так, стало відомо про стеження, яке вели американські спецслужби за лідерами низки країн, включаючи традиційно близьких союзників США.

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