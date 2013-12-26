Кандидат в президенти Уругваю влаштував в перестрілку з грабіжниками
01:22, 26 грудня 2013Світ
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Уругвайський сенатор Хорхе Саравія, який в 2014 році має намір брати участь у президентських виборах, отримав поранення в результаті нападу на його будинок озброєних грабіжників
Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ з посиланням на владу країни, сенатор поранений в голову, проте це не завадило йому вступити з передбачуваними грабіжниками в перестрілку.
Видання El Observador відзначає, що в будинок до кандидата, розташований в передмісті Монтевідео, намагалися проникнути три збройних злочинця. Опозиційний політик якраз почав вечеряти з сім'єю, коли стався напад, пише РІА Новости.
Саравіа вступив спочатку в рукопашну сутичку з одним із злочинців і отримав кілька серйозних ударів, а потім зумів дістатися до свого револьвера і відкрити вогонь по бандитах.
В результаті грабіжники були змушені зникнути, так нічого і не викравши з будинку Саравіа.
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