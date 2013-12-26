Мери Хіросіми і Нагасакі запросили Обаму відвідати їх міста

Відповідний лист від влади Хіросіми і Нагасакі було передано сьогодні в американське посольство в Токіо, передає ІТАР-ТАРС.

"Жителі наших міст тепло зустрінуть вас", - обіцяють градоначальники в листі. Також у ньому висловлюється думка, що Обама "переконається у вірності свого курсу на повну ліквідацію ядерної зброї в світі, після того як сам побачить наслідки бомбардувань" двох японських міст.

Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі були здійснені ЗС США наприкінці Другої світової війни 6 і 9 серпня 1945 року відповідно, з офіційно оголошеною метою прискорити капітуляцію Японської імперії. Ці атаки стали єдиними в історії людства прикладами бойового застосування ядерної зброї. Їх жертвами стали більше 240 тис. чоловік: в Хіросімі - близько 160 тис. (більше двох третин населення міста), в Нагасакі - 80 тис. (приблизно третина населення).

США досі не визнають своєї моральної відповідальності за атомні бомбардування двох японських міст і виправдовують це військовою необхідністю. Однак, останнім часом позиція Вашингтона з цього питання дещо пом'якшала. Так, в 2010 році тодішній посол США в Японії Джон Рус став першим главою американської дипмісії, який взяв участь у меморіальній церемонії, присвяченій 65-й річниці бомбардування Хіросіми.

У 2010 році мер цього міста Тадатосі Акіба особисто запрошував Барака Обаму. За його словами, у відповідь на запрошення американський президент сказав, що "хотів би відвідати Хіросіму", не уточнивши при цьому можливих термінів. Тоді Обаму очікували в Хіросімі в листопаді 2010 року в рамках візиту до Японії у зв'язку з участю в саміті АТЕС в Йокогамі. "Відвідування президентом Обамою Хіросіми мало б важливе значення для реалізації запропонованої ним концепції створення без'ядерного світу", - зазначав тоді мер міста.