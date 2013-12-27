Слідство розглядає три основні версії авіакатастрофи Ан-12 у передмісті Іркутська

Слідство розглядає три основні версії аварії літака Ан-12 у передмісті Іркутська – помилка пілотування, несправність повітряного судна і несприятливі погодні умови.

Про це повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії.

«Як основні причини події слідством розглядаються помилка пілотування, несправність повітряного судна і несприятливі погодні умови», - зазначається у повідомленні.

Слідча група в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом аварії 26 грудня 2013 року у передмісті Іркутська літака АН-12 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело через необережність до смерті двох і більше осіб), продовжує огляд місця події.

На даний момент проводиться процедура пізнання тіл п'яти загиблих, виявлених на місці аварії, і визнання їх родичів потерпілими.

У науково-виробничій корпорації «Іркут» слідством вилучається льотно-технічна документація на повітряне судно, льотні книжки членів екіпажа, зразки пального, яким було заправлено літак перед вильотом. Допитуються працівники авіаційного заводу Іркутська, причетні до організації перельоту повітряного судна і його заправки. Одержані дані про осіб, які могли перебувати на борту літака у момент аварії, – про шість членів екіпажа і трьох авіаційних техніків.

Як повідомлялося, вантажний літак Ан-12 Іркутського авіазаводу (входить до складу "Іркут"), що летів з Новосибірська, увечері 26 грудня зазнав аварії, впавши на військові склади під Іркутськом. Катастрофа сталася під час заходу на посадку на аеродром Іркутського авіазаводу . Літак зруйнував три склади військової частини, небезпеки для населення немає. На борту перебували 9 осіб - усі загинули. З них п'ятеро були знайдені одразу після аварії лайнера, тіла ще чотирьох осіб виявлено пізніше.