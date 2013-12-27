У російському П'ятигорську стався вибух, є жертви, оголошено НС

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в силових структурах регіону, загинули троє людей - можливо, співробітники МВС.

У П'ятигорську ввели режим надзвичайного стану, повідомив мер міста Лев Травнєв.

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"Ухвалили рішення про введення надзвичайного стану. Всі муніципальні та комунальні служби працюють у посиленому режимі", - сказав голова міста в ефірі телеканалу "Росія 24".