У Південний Судан почали прибувати нові групи миротворців

Про це повідомив журналістам голава відділу громадських зв'язків управління всесвітньої організації з миротворчих операцій Кієран Дуайєр, пише РІА Новости.

"Сімдесят два миротворці Поліцейських сил ООН зі складу місії зі стабілізації у Демократичній республіці Конго прибули сьогодні до Джуби" , - зазначив Дуайєр.

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За його словами, це частина групи з 5,5 тисячі додаткових миротворців і радників сил поліції ООН, які повинні бути спрямовані в Південний Судан за схваленим Радою Безпеки проханням генерального секретаря всесвітньої організації Пан Гі Муна.

Передова група підкріплення, як повідомив Дуайєр, це поліцейські з Бангладеш, які спеціалізуються на управлінні великими скупченнями людей.

Вони будуть розміщені негайно для надання допомоги зростаючому числу біженців, які знайшли притулок у таборах ООН у Південному Судані. Їх число налічує 63 тисячі осіб.

Рада Безпеки ООН схвалила 24 грудня прохання Пан Гі Муна про зміцнення миротворчих сил у Південному Судані, прийнявши резолюцію про збільшення чисельності їх місії з 7000 до 12,5 тисяч військовослужбовців усіх звань і поліцейського компонента, включаючи відповідні сформовані підрозділи поліції, чисельністю до 1323 осіб.