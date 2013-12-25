СБ ООН санкціонував відправку в Південний Судан додаткових миротворців

Резолюція, яка збільшує максимальну чисельність військового контингенту місії в країні (МООНЮС) до 12500 осіб, отримала у вівторок одноголосну підтримку 15 країн-членів РБ, передає ІТАР-ТАРС.

Документ постановляє, "враховуючи надзвичайний характер сформованої обстановки, що до складу МООНЮС увійдуть військовий компонент чисельністю до 12 500 військовослужбовців усіх звань і поліцейський компонент, включаючи відповідні сформовані підрозділи, чисельністю до 1323 осіб".

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Ці сили планується перекинути з інших місій ООН в регіоні, зокрема, в Демократичній Республіці Конго, Кот-Д'Івуарі, Ліберії, а також в Дарфурі (регіон на заході Судану) і Абьее (спірна територія на кордоні Судану і Південного Судану).

Як очікується, вони також виділять додаткові ресурси на допомогу "блакитним каскам" в Південному Судані, в тому числі, шість вертольотів, з них три - бойових, і військово-транспортний літак.

Посилення МООНЮС є тимчасовим заходом і додаткові сили планується вивести з країни, як тільки ситуація покращиться.

МООНЮС була заснована в 2011 році - після здобуття Південним Суданом незалежності.

Станом на листопад 2013 року, місія налічувала близько 6800 військовослужбовців, у тому числі три миротворці і три експерти з РФ.

До складу поліцейського контингенту входять 14 російських поліцейських, з них одна жінка.

Сили ООН наділені повноваженнями щодо захисту мирних жителів, що передбачає застосування сили у разі потреби.

Нагадаємо, сутички у столиці Південного Судану Джубі почалися в ніч на 16 грудня. У боях брали участь підрозділи збройних сил, що належать до різних племінних угрупованнь.

Президент Південного Судану Салва Кіір заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту, звинувативши колишнього віце-президента країни Рієка Машара в його організації.

На даний момент повстанці під керівництвом Машара захопили ряд міст на півночі країни, в тому числі території, де зосереджені основні запаси нафти Південного Судану.

За останніми даними, в результаті насильства в Південному Судані загинули тисячі людей.